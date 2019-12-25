В Петербурге самая дешёвая комната у метро продаётся за 1,3 млн. рублей

Эксперты отметили, что за год количество комнат в шаговой доступности от метро сократилось с 732 до 313 объектов.

Аналитики агентства недвижимости "Доли.ру" рассказали, что самая дешевая комната в Петербурге продается в Адмиралтейском районе, которая находится недалеко от станции метро "Нарвская". Данный объект обойдется петербуржцам в 1,28 млн. рублей за 9,4 кв.м. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщили в пресс-службе компании.

В этом же районе на продажу выставлена также и самая дорогая комната в городе. Она продается за 7,4 млн. рублей. Площадь объекта составляет 45 кв.м.

Эксперты отметили, что за год количество комнат в шаговой доступности от метро сократилось с 732 до 313 объектов. Больше всего предложений можно найти в Центральном, Петроградском и Адмиралтейском районах. А вот в Красносельском и Приморском районах выбор достаточно скромный.

Ранее мы писали, что эксперты считают, что цены на недвижимость в Петербурге не сильно поднимутся из-за льготной ипотеки.

Фото: Piter.tv