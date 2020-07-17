Эксперты считают, что цены на недвижимость в Петербурге не сильно поднимутся из-за льготной ипотеки

По итогам прошлого года недвижимость в Петербурге подорожала на 12,6%. В этом году сильного роста цен не ожидают.

В четверг, 10 июня, директор департамента жилой недвижимости Colliers International Елизавета Конвей в разговоре с ТАСС сообщила, что эксперты не ожидают сильного роста цен, наоборот, возможна мягкая динамика, поскольку спрос сохраняется, но будет сокращаться со временем.

В новостройках цена квадратного метра вряд ли сильно вырастет, потому что размер взноса не такой высокий. Скорее, это может отразиться на масс-маркете, чем на проектах высокого уровня. отметила Конвей

За коронавирусный 2020 год цены на жилье выросли на 12,6%. Аналитики придерживаются мнения, что это связано с программой льготного кредитования покупки жилья.

Теперь льготная ипотека воспринимается как данность, а не как краткосрочная мера, поэтому этот фактор влияния на цену себя исчерпал, считает генеральный директор Knight Frank ST Petersburg Николай Пашков. Специалист предположил, что спрос переместится на Ленобласть, поскольку кредит по льготной ипотеке выдают до 3 миллионов рублей.

В рамках данного бюджета можно приобрести только компактное жилье (студию, в редких случаях квартиру с одной спальней) на периферии города (например, в Парголово или на Муринской дороге) или в административно подчиненных районах Санкт-Петербурга (Пушкинском, Колпинском). считает Пашков

По поручению президента Владимира Путина, льготная ипотека продлена до 1 июля 2022 года.

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Фото: Piter.tv