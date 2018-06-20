Лидерами стали Невский, Пушкинский и Московский районы.

В Петербурге за март ввели в эксплуатацию более 350 жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба комитета по строительству.

Лидерами стали Невский, Пушкинский и Московский районы. Так, в центре Северной столицы были сданы 5 домов на 1246 квартир. В общей сложности в этом месяце порядка 188 кв.м. жилья, 362 дома на 3227 квартир и индивидуальные постройки были введены в эксплуатацию.

Кроме того, были сданы 20 объектов общегражданского назначения.

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