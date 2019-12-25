Зарплаты IT-специалистов в Петербурге выросли в 2021 году

В 2021 году петербургские IT-компании стали выплачивать больше налогов.

В Петербурге за год выросла оплата труда IT-специалистов. Такой вывод сделали аналитики на основе поступивших в бюджет налогов, пишет РБК.

Так, в 2021 году петербургские IT-компании заплатили на 7,7% больше налогов, чем годом ранее. В бюджет города поступило более 44 млрд налогов. Также увеличилось количество поступлений от физических лиц (НДФЛ) и составило более 30 млрд налогов, что на 19% больше, чем в 2020 году.

Эксперты считают, что налоги растут исключительно за счет роста НДФЛ – "белых" зарплат.

Ранее были названы вакансии в Петербурге, где можно заработать от 300 тысяч в месяц.

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