Названы вакансии в Петербурге, где можно заработать от 300 тысяч в месяц

На хорошую оплату труда могут рассчитывать руководитель группы разработки, медсестра, врач психиатр-нарколог и др.

С начала февраля петербургские работодатели разместили более тысячи вакансий с доходом от 300 тысяч рублей. При этом средняя зарплата в городе составляет 59,7 тысяч рублей, что на 14% выше, чем по России в целом. Об этом сообщила пресс-служба "HeadHunter Северо-Запад".

Прямо сейчас в Петербурге ищут управляющего рестораном, менеджера отдела продаж со знанием французского языка, рекрутера, установщика межкомнатных перегородок, прораба, программиста 1С и математика-программиста. Всем этим специалистам готовы платить до 300 тысяч рублей в месяц.

На зарплату от 250 тысяч рублей может рассчитывать главный бухгалтер, от 300 тысяч – руководитель группы разработки, до 350 тысяч предлагают медицинской сестре и врачу психиатру-наркологу. До 450 тысяч может получать директор сети коворкингов и врач стоматолог-ортопед, до 700 тысяч – директор по персоналу. Доктор на круизном судне может рассчитывать на зарплату от 5 тысяч долларов.

Ранее были названы самые редкие вакансии в Петербурге в феврале.

Фото: pexels.com