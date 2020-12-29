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В Петербурге за год выдали более 2,1 тысячи градостроительных планов земельных участков
Сегодня, 13:03
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге за год выдали более 2,1 тысячи градостроительных планов земельных участков

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Всего за год поступило 2383 заявки.

В Северной столице за 2020 год выдали более 2,1 тысячи градостроительных планов земельных участков. Об этом сообщили в городком комитете по градостроительству и архитектуре.

В ведомстве отметили, что за год поступило 2383 соответствующих заявок. Уточняется, что 1676 заявок подавали через портал "Госуслуги", а остальные через МФЦ и почту России.

Уточняется, что с 20 марта в комитете отменили личный прием из-за пандемии коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что в 2021 году более 30 улиц в Петербурге получат новейшее освещение.

Фото: Piter.TV

Теги: земельные участки, комитете по градостроительству и архитектуре
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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