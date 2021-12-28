В Совфеде напомнили о штрафах за заброшенные земельные участки

Штрафы за нарушение закона составят до 50 тысяч рублей.

Глава комитета Совфеда по региональной политике Андрей Шевченко напомнил о штрафах за заброшенные земельные участки. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".

По словам сенатора, с 1 марта вступит в силу закон, обязывающий всех владельцев земельных участков в населенных пунктах очищать землю от сорняков и захламляющих предметов. Штрафы за нарушение закона составят до 50 тысяч рублей. Шевченко отметил, что собственники участка в населенных пунктах должны использовать его в соответствии с целевым назначением. Он добавил, что признаки неиспользования земельных участков, согласно закону, также будут установлены правительством.

Ранее мы сообщали, что сенаторы одобрили закон об увеличении уровня собираемости взносов на капремонт.

Фото: Piter.tv