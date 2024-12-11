Сенаторы одобрили закон об увеличении уровня собираемости взносов на капремонт

Закон коснется тех многоквартирных домов, которые выбрали способ сбора на специальный счет.

Совет Федерации одобрил закон об увеличении уровня собираемости взносов на капремонт с 50% до 60%. Закон коснется тех многоквартирных домов, которые выбрали способ сбора на специальный счет.

По словам сенатора Сергея Лукина, если средства, прописанные в новом законе, не будут собраны, собственники обязаны погасить задолженность в течение пяти месяцев. Он подчеркнул, что в противном случае формирование фонда капремонта перейдет на счет регионального оператора. Законодатели также отметили, что почти все регионы отмечали минимальную собираемость на спецсчете.

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