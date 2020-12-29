В 2021 году более 30 улиц в Петербурге получат новейшее освещение

За прошедший год новыми фонарями снабдили 25 улиц.

В 2021 году специалисты "Ленсвета" и СПб ГКУ "Управление заказчика" построят, реконструируют и отремонтируют в Петербурге освещение на 30 улицах и магистралях. О планах снабдить улиц современными системами освещения, которые сделают районы города комфортнее и безопаснее, сообщили в пресс-службе Смольного.

За прошедший год в городе оборудовали 1700 светильниками и 49 километрами новейших линий электроснабжения 25 улиц и магистралей в 12 районах города. Крупнейшими проектами стали работы на Новоизмайловском проспекте и проспекте Энтузиастов, на улица Новостроек и Одоевского. В Петроградском районе осветили сразу семь улиц, с "нуля" снабдили освещением дорогу от завершения улицы Обороны до садоводств "Звездочка" и "Павловское-2", а также тротуары и боковые проезды вдоль участка Богатырского проспекта от Коломяжского проспекта до Байконурской улицы.

Дополнительное освещение в 2020 году получили также перекрестки, остановки общественного транспорта, тротуары и пешеходные переходы.

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Фото: Piter.TV