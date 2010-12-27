На первом месте iPhone, на втором Samsung, а тройку лидеров замыкает Xiaomi.

В четверг. 3 октября, стало известно о том, что в Петербурге за год стоимость мобильных телефонов выросла на 16 % за год. Об этом сообщают "НЕВСКИЕ НОВОСТИ" со ссылкой на Avito.

В компании отметили, что средняя цена мобильного телефона на продажу составила около 13 тысяч рублей. Среди лидеров по запросу iPhone. Второе место осталось за Samsung, а тройку лидеров замыкает Xiaomi. При этом на четвертом месте - Huawei, а вот "неубиваемые" Nokia и Sony остались 5 месте.

В среднем по России цены на поддержанные телефоны выросли на 6%.

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