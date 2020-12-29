В Петербурге за год стало больше банкротов

Специалисты выявили причины тенденции.

В Петербурге за 2020 год стало больше банкротов – 7264 человека. Данный показатель на 74% больше, чем за год до этого, показывают данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Как специалисты рассказали порталу РБК, самый большой рост должников показало второе полугодие прошлого года – по 800 человек каждый месяц объявлялись банкротами через суды. В первом полугодии ежемесячно банкротами становилось порядка 400 человек. Специалисты выявили причины тенденции – это может быть связано с потерей работы, снижением доходов и неспособностью платить по кредитам.

Эксперты "Юридического бюро № 1" указали, что судами в отношении банкротом чаще всего вводят процедуру реализации имущества. Реструктуризация долгов (должника обязуют осуществлять отчисления кредиторам) применялась реже – в 14 случаях.

Бывший президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира пожаловался на отсутствие денег. Об этом Лех Валенса рассказал журналистам местного телеканала Polsat News. Спикер отметил, что раньше он мог подрабатывать и вести активную деятельность.

Фото: Piter.tv