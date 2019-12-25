Всего было возбуждено 311 уголовных дел по аналогичным фактам.

В 2020 году в Петербурге лишили свободы 232 человека, напавших на полицейских. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, сотрудники Управлени собственной безопасности ГУ МВД России провели более 300 проверок по факту нападений на правоохранителей при исполнении, после которых возбудили 311 уголовных дел. Известно, что по 264 из дел вынесли обвинительные приговоры.

В качестве одного из примеров ведомство привело случай 2019 года, когда на Большой Посадской улице очень пьяная женщина набросилась на сотрудника ППС. В итоге 32-летняя горожанка получила 8 лет лишения свободы. Отмечается, что в последнее время реальный срок за этот вид преступлений встречается чаще.

Ранее мы писали, что в Петербурге поймали мошенников, продававших путевки в несуществующие санатории.

Фото: Piter.TV