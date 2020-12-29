В Петербурге за год выросла площадь введённых в эксплуатацию офисов

Эксперты уточнили, что доля введенных объектов выросла на 11% по сравнению с предыдущим годом.

Во вторник, 19 января, пресс-служба агентства элитной недвижимости сообщила, что за прошедший 2020 год в Петербурге ввели 141,3 тысячи квадратных метров офисных площадей.

Показатель оказался на 11% выше показателей за тот же период 2019 года. Совокупный объём предложений в классе "В" увеличился на 81% за год. Свободное предложение площадей увеличилось на 22%. Доля же вакантных мест выросла незначительно. Аналитики агенства также уточнили, что основными драйверами спроса в сделках аренды остались компании IT- и нефтегазового секторов, но за год компании арендовали и покупали площади меньше на 43% и 71% соответственно

Ранее мы писали, что объём готового жилья в Петербурге стремительно сжимается.

Фото: Piter.TV