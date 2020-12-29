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Объём готового жилья в Петербурге стремительно сжимается
Сегодня, 17:46
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smirenny

Объём готового жилья в Петербурге стремительно сжимается

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Эксперты полагают, что в ближайшие пару лет ввод жилья упадет еще на 25%.

В пятницу, 15 января, эксперты консалтинга КЦ "Петербургская недвижимость" поделились данными, что количество построенных метров в Петербурге и области сокращается. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Так, по сравнению с 2019 годом количество построенных метров сократилось на 7,2% в Петербурге и на 9,7% в области. Если сравнивать с 2018 годом, то введенных объектов стало меньше на 17,9 и 16,7% соответственно. По данным  Единого ресурса застройщиков, на рынке недвижимости лидирует холдинг Setl Group. Далее идет "Группа ЛСР" и ЦДС.

Эксперты уверены, что в ближайшие 2 года ввод жилья упадёт ещё на 20–25%.  Отмечается, что новые проекты стали выходить на рынок с существенной задержкой. Это связано с этапом оценки и вывода проектов банков, которые теперь финансируют стройки и, соответственно, страхуют собственные риски. 

Ранее мы писали, что цены на элитное жилье в Петербурге в 2020 году выросли на 21%.

Фото: Piter.TV

 

Теги: недвижимость в петербурге, строительство жилья
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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бирюков марсен
Сегодня 18:17

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