Цены на элитное жилье в Петербурге в 2020 году выросли на 21%

Теперь один "квадрат" стоит 415 тысяч рублей.

По итогам прошедшего 2020 года, средняя цена за квадратный метр элитного жилья Петербурга выросла на 21% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании Knight Frank.

В среднем, цена за один квадратный метр составила 415 тысяч, что выше на 21%. Повышение цен связывают с общим удорожанием элитного жилья на фоне повышенного спроса, резким повышением цен на жилье в более низких классах, а также с изменением ассортимента. Так, в продаже появились эксклюзивные варианты.

Большая часть предлагаемых вариантов находится в Петроградском районе. Объем продаж в 2020 году был сопоставим с показателем 2019 года и составил 52,2 тыс. кв. м элитного жилья (446 квартиры).

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Фото: Piter.TV