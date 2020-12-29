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Цены на элитное жилье в Петербурге в 2020 году выросли на 21%
Сегодня, 15:34
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smirenny

Цены на элитное жилье в Петербурге в 2020 году выросли на 21%

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Теперь один "квадрат" стоит 415 тысяч рублей.

По итогам прошедшего 2020 года, средняя цена за квадратный метр элитного жилья Петербурга выросла на 21% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании Knight Frank. 

В среднем, цена за один квадратный метр составила 415 тысяч, что выше на 21%. Повышение цен связывают с общим удорожанием элитного жилья на фоне повышенного спроса, резким повышением цен на жилье в более низких классах, а также с  изменением ассортимента. Так, в продаже появились эксклюзивные варианты. 

Большая часть предлагаемых вариантов находится в Петроградском районе. Объем продаж в 2020 году был сопоставим с показателем 2019 года и составил 52,2 тыс. кв. м элитного жилья (446 квартиры).

Ранее мы писали, что спрос на недвижимость на Васильевском острове вырос почти на 32%.

Фото: Piter.TV

Теги: цены на элитную недвижимость, элитное жилье
Категории: Лента новостей,

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