Спрос на недвижимость на Васильевском острове вырос почти на 32%

С чем связан рост интереса, эксперты не уточняют.

Во вторник, 12 января, специалисты агентства недвижимости "Невский Простор" поделились данными, согласно которым спрос на недвижимость на Васильевском острове вырост почти на 32%.

Так, с января по ноябрь 2020 года спрос на недвижимость в этом районе вырос на 31,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В ноябре 2020 года количество запросов выросло на 44,5% по сравнению с ноябрем 2019 года.

Покупательский интерес к объектам, расположенным вблизи от станции метро "Приморская", вырос за 11 месяцев 2020 года на 31,5%, на объекты у метро "Василеостровская" за тот же период на 34,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Отмечается, что сейчас на вторичном рынке Васильевского острова экспонируется 1,4 тыс. объектов. Самый дешевый лот оценили в 1,99 миллионов рублей – комната, переделанная в студию, общей площадью 13 квадратных метров. На первичном рынке этой части города продается почти 1,6 тыс. объектов. Наиболее бюджетный вариант оценивается в 3,5 млн рублей. Это студия со сроком сдачи в 2022 году.

Эксперты агенства отмечают, что найти подходящую недвижимость на Васильевском острове можно от эконома до элит-сегмента.

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Фото: Piter.TV