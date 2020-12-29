Аналитики сочли завышенными цены на квартиры в Петербурге 

За 2,5 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 29%.

Эксперты заявили, что цены на квартиры в Петербурге завышенные. Соответствующие выводы сделали аналитики компании "Только лучшая недвижимость".

Согласно данным, за 2,5 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 29%. А в Ленобласти стоимость повысилась на 26%. Предполагается, что повышение цен связано с высоким спросом и низкими ставки по ипотечным кредитам.

Возможно, что начало этого года будет соответствовать прошлому, но уже начиная с весны-лета рост цен замедлится или остановится. аналитики "Только лучшая недвижимость".

Эксперты прогнозируют в 2021 году рост цен на новостройки в два раза ниже, чем в 2020 году.

Ранее мы сообщали о том, что больше 70% петербуржцев планируют поменять работу в 2021 году.

Фото: Piter.TV