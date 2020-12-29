  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Аналитики сочли завышенными цены на квартиры в Петербурге 
Сегодня, 9:33
191
IRINA_CHALKINA

Аналитики сочли завышенными цены на квартиры в Петербурге 

0 0

За 2,5 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 29%.

Эксперты заявили, что цены на квартиры в Петербурге завышенные. Соответствующие выводы сделали аналитики компании "Только лучшая недвижимость".

Согласно данным, за 2,5 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 29%. А в Ленобласти стоимость повысилась на 26%. Предполагается, что повышение цен связано с высоким спросом и низкими ставки по ипотечным кредитам.

Возможно, что начало этого года будет соответствовать прошлому, но уже начиная с весны-лета рост цен замедлится или остановится. 

аналитики "Только лучшая недвижимость".

Эксперты прогнозируют в 2021 году рост цен на новостройки в два раза ниже, чем в 2020 году.

Ранее мы сообщали о том, что больше 70% петербуржцев планируют поменять работу в 2021 году.

Фото: Piter.TV

Теги: аналитики, жилье спб, ипотека, покупка жилья спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии