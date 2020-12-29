Больше 70% петербуржцев планируют поменять работу в 2021 году

Еще 6% горожан не ждут никаких изменений.

Почти 74% петербуржцев хотят уйти на другую работу в 2021 году, рассказали эксперты службы исследований hh.ru. Как рассказали в пресс-службе компании, еще 7% горожан ждут повышение в должности, 3% готовятся перейти в другой отдел, а 6% людей останутся в стабильных условиях работы.

Большинство петербуржцев, ищущих новую должность, считают, что перейдут на другую работу уже в первом квартале года. Среди таких людей много представителей сфер спорта, салонов красоты, ресторанно-гостиничного бизнеса и консультирования. Пессимистичны в поисках новой работы оказались представители масс-медиа и сферы искусства, добытчики сырья. Кроме того, 98% представителей автобизнеса хотят перейти на новую работу, сменить рабочее место хотят также юристы, рестораторы. Повышения должности ждут чаще всего работники научно-образовательной сферы и сферы безопасности.

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