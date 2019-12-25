Эксперты выяснили, как пандемия повлияла на зарплату аптекарей

Пандемия коронавируса повлияла не только на медицинскую, но и на фамарцевтическую сферу. О результатах исследования сервиса по поиску работы SuperJob рассказал телеканал 78.ru.
Так, из-за роста заболеваемость, нагрузка на аптеки сильно возросла. Сейчас провизор-технолог с опытом работы от трёх лет и навыками аудита технологической документации может зарабатывать до 80 тысяч рублей. Специалисты принимают и регистрируют рецепты, отпускают лекарства и медицинские изделия, контролируют качество поступающих и изготовленных в аптеке препаратов, контролируют соблюдение технологических правил и приёмов изготовления лекарств, соблюдение фармацевтического порядка и санитарного режима, а также многое другое.
Средняя зарплата провизоров-технологов в петербургских аптеках составляет 62 000 рублей в месяц. Самые низкие – до 45 тысяч рублей, на нее может рассчитывать специалист с навыками разработки технологической документации и опытом работы. Для зарплаты в 65 тысяч требуют опыт аудита документации и двухлетний опыт работы.
Ранее мы писали, что Беглов назвал ситуацию с коронавирусом в Петербурге "сложной, но контролируемой".
Фото: Piter.TV
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Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018
Заранее большое человеческое спасибо.