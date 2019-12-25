Эксперты выяснили, как пандемия повлияла на зарплату аптекарей

Провизор-технолог с опытом работы от трёх лет и навыками аудита технологической документации может зарабатывать до 80 тысяч рублей.

Пандемия коронавируса повлияла не только на медицинскую, но и на фамарцевтическую сферу. О результатах исследования сервиса по поиску работы SuperJob рассказал телеканал 78.ru.

Так, из-за роста заболеваемость, нагрузка на аптеки сильно возросла. Сейчас провизор-технолог с опытом работы от трёх лет и навыками аудита технологической документации может зарабатывать до 80 тысяч рублей. Специалисты принимают и регистрируют рецепты, отпускают лекарства и медицинские изделия, контролируют качество поступающих и изготовленных в аптеке препаратов, контролируют соблюдение технологических правил и приёмов изготовления лекарств, соблюдение фармацевтического порядка и санитарного режима, а также многое другое.

Средняя зарплата провизоров-технологов в петербургских аптеках составляет 62 000 рублей в месяц. Самые низкие – до 45 тысяч рублей, на нее может рассчитывать специалист с навыками разработки технологической документации и опытом работы. Для зарплаты в 65 тысяч требуют опыт аудита документации и двухлетний опыт работы.

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Фото: Piter.TV