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Беглов назвал ситуацию с коронавирусом в Петербурге "сложной, но контролируемой"
Сегодня, 17:20
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Беглов назвал ситуацию с коронавирусом в Петербурге "сложной, но контролируемой"

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Около 70 тыс. человек лечатся от коронавируса на дому.

Губернатор Петербурга Александр Беглов охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в городе "сложной, но контролируемой". Благодаря тому, что 70 тыс. человек лечатся на дому, удается "экономить" койки, передали "Невские Новости".

Сегодня, 25 декабря, градоначальник встретился с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Беглов отметил, что за пандемию Петербургу удалось увеличить количество коек с тысячи до 12 тыс. коек. Власти планируют добавить еще 700-900 мест. 

Ранее Мишустин побывал на открытии производства вакцины от коронавируса под названием "Гам-КОВИД-Вак" в Северной столице. 

Фото: Piter.TV

Теги: мушустин в спб, ситуация с коронавирусом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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