Беглов назвал ситуацию с коронавирусом в Петербурге "сложной, но контролируемой"

Около 70 тыс. человек лечатся от коронавируса на дому.

Губернатор Петербурга Александр Беглов охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в городе "сложной, но контролируемой". Благодаря тому, что 70 тыс. человек лечатся на дому, удается "экономить" койки, передали "Невские Новости".

Сегодня, 25 декабря, градоначальник встретился с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Беглов отметил, что за пандемию Петербургу удалось увеличить количество коек с тысячи до 12 тыс. коек. Власти планируют добавить еще 700-900 мест.

Ранее Мишустин побывал на открытии производства вакцины от коронавируса под названием "Гам-КОВИД-Вак" в Северной столице.

Фото: Piter.TV