Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан вакцинироваться от коронавируса в связи с катастрофической ситуацией с заболеваемостью COVID-19. Об этом он заявил на заседании Конгресса местных и региональных властей, которое проходит в Одессе.
Президент сказал, что многие люди не задумываются о своем здоровье и безопасности окружающих. Особенно это касается тех, кто не болел коронавирусом и не терял из-за него близких. По его словам, многие отказываются от прививок из-за недостоверной ситуации об опасности препаратов из соцсетей.
Очень прошу, чтобы мы все выключили соцсети именно по этому вопросу и включили мозг. Хочу, чтобы мы не боялись страшилок в сетях, а боялись коронавируса.
Владимир Зеленский, президент Украины
Ранее мы писали, что ситуация с коронавирусом ухудшилась в 13 регионах России.
Видео: Facebook / Офис Президента Украины
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