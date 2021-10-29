Он назвал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом катастрофической в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан вакцинироваться от коронавируса в связи с катастрофической ситуацией с заболеваемостью COVID-19. Об этом он заявил на заседании Конгресса местных и региональных властей, которое проходит в Одессе.

Президент сказал, что многие люди не задумываются о своем здоровье и безопасности окружающих. Особенно это касается тех, кто не болел коронавирусом и не терял из-за него близких. По его словам, многие отказываются от прививок из-за недостоверной ситуации об опасности препаратов из соцсетей.

Очень прошу, чтобы мы все выключили соцсети именно по этому вопросу и включили мозг. Хочу, чтобы мы не боялись страшилок в сетях, а боялись коронавируса. Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее мы писали, что ситуация с коронавирусом ухудшилась в 13 регионах России.

Видео: Facebook / Офис Президента Украины