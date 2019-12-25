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Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом ухудшилась в 13 регионах
Сегодня, 13:44
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Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом ухудшилась в 13 регионах

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Ситуация ухудшилась в том числе во Владимирской, Ивановской и Курганской областях.

Вице-премьер России Татьяна Голикова завила, что в 13 российских регионах ухудшилась эпидемиологическая ситуация.

Информация следует из показателей тепловой карты, которая размещена на сайте оперштаба. Там и приводятся слова Татьяны Голиковой.

Так, с 22 по 29 октября отрицательная динамика была зафиксирована во Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской, а также Тульской областях. В списке оказались также республики Кабардино-Балкария, Алтай, Бурятия, Дагестан и некоторые другие.

Ранее Гинцбург заявил, что "Спутник V" и назальная вакцина могут защитить от коронавируса на 100%. 

Фото: kremlin.ru

Теги: вице-премьер татьяна голикова, ситуация с коронавирусом
Категории: Новости России, Лента новостей,

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