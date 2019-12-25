В Петербурге за год отремонтируют 270 км теплосетей

В правительстве подвели итоги отопительного сезона.

В 2021 году в Петербурге реконструируют 267 км теплосетей. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Показатель необходимо повышать до 300-400 км в год, отметил губернатор Александр Беглов.

В ночь на 13 мая в городе завершился отопительный сезон. Он длился 239 дней. В 93% случаев наибольший объем дефектов на тепловых сетях происходил на внутриквартальных трубопроводах. На магистральных сетях количество повреждений сократилось. На приросте технологических нарушений сказались дефекты, возникавшие на трубопроводах Пушкинского и Колпинского районов. Также на ситуацию повлияли перепады температуры в осенне-зимний период. Так, например, за два дня в марте она поднялась с -20 до +2 градусов.

Есть тепломагистрали, где нарушений не зафиксировали. Например, на тепломагистрали "Рыбацкая" и "2-Южная".

Фото: Piter.TV