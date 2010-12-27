За год в Петербурге обновят 145 километров трубопроводов

Работы являются частью инвестиционной программы ГУП "ТЭК СПб" на период 2019-2023 годов.

В 2019 году в Петербурге построят и реконструируют 145 километров тепловых сетей. Об этом стало известно в ходе встречи вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Шаскольского с руководством ГУП "ТЭК СПб", где они обсудили итоги прошлого года.

В ходе беседы представители организации рассказали чиновнику о стопроцентном выполнении плана работ. Были полностью освоены как бюджетные, так и собственные средства. Общее исполнение превысило семь миллиардов рублей. Благодаря данной статистике специалисты "ТЭК" выполнили запланированные мероприятия на 170 объектах города: котельных и тепловых сетях. Также было построено и переложено 140 километров конструкций.

В 2019 году объемы перекладки тепловых сетей поддерживают тренд предыдущих лет. Ожидается, что за счет всех источников финансирования в текущем году будет построено и реконструировано 145 км тепловых сетей

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