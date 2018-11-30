Видео: на крыше у БДТ появился продавец шаров

Инсталляция посвящена предстоящему Международному дню театра (27 марта).

В центре Петербурга на крыше одного из жилых домов появилась примечательная инсталляция из воздушных шаров. Об этом сообщает пресс-служба Института исследования стрит-арта.

Композиция "Продавец шаров" изображает мужчину из повести Юрия Олеши "Три толстяка", который продавал воздушные шары. Художник неизвестен, но скорее всего инсталляция посвящена предстоящему Международному дню театра (27 марта).

"Продавец шаров" находится на одном из домов на набережной реки Фонтанки, рядом с Большим драматическим театром имени Товстоногова.

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Фото и видео: Institute for Street Art/ Youtube