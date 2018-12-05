Под окнами БДТ лопнула труба с горячей водой

Все здания заволокло паром.

Большой драматический театр, бизнес-центр "Ленизат" и рынок Апраксин двор окутало паром. На набережной реки Фонтанки из аварийной трубы течет кипяток. Об этом сообщают очевидцы.

По словам очевидцев, источник пара находится на Инструментальной линии. Труба лопнула 18 марта во втором часу дня. В белой пелене находятся театр, БЦ, рынок.

Офисные работники сообщают, что белый пар уже поднялся до окон пятого этажа.

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Фото: ДТП и ЧП/ ВК