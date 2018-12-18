Женщина провалилась под пол в супермаркете SPAR на Петроградке

Обрушение произошло на территории 15 квадратных метров.

В полночь 14 марта в магазине SPAR, расположенном в доме №69 по Большому проспекту П.С. произошло ЧП. По словам источника в экстренных службах, на площади 15 квадратных метров провалился пол.

В результате инцидента пострадала 39-летняя покупательница. Ее увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

По предварительной версии, причиной обрушения пола является изношенность несущих металлов. Магазин находится на первом этаже пятиэтажного жилого здания. Во время ЧП эвакуировали 15 человек, в числе которых посетители и персонал. Жильцов из дома не выводили.

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Фото: sparspb.ru