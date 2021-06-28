Стало известно, как чувствует себя ребенок, на которого упала банка с окурками

К вечеру субботы школьник пожаловался на тошноту и головную боль. Отец отвел мальчика в платную клинику на обследование.

Накануне, 23 апреля, в Приморском районе на первоклассника упала с 14 этажа банка с окурками. Инцидент произошел, когда ребенок вместе с бабушкой шел в школу.

По информации 78.ru, у 7-летнего мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Врачи осмотрели пациента и отпустили домой. Однако к вечеру ребенку стало совсем плохо. Он пожаловался на тошноту и головокружение. Отец доставил сына в платную клинику. Врачи отметили, что пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести. Ему выписали больничный на неделю.

Родители выяснили, что падение банок с крыш происходят на улице Шаврова, 25, систематически. Местные жители уже жаловались сотрудникам полиции на проблему, однако никто ее так и не решил.

Ранее на Piter.tv: появилась информация о состоянии здоровья пассажира, который упал на пути в петербургском метро.

Фото: Piter.tv