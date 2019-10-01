Сумма превышает затраты на два миллиарда в среднем в предыдущие годы.

В понедельник, 14 декабря, губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России" заявил, что за год на сохранение культурного наследия Петербурга выделили 16 миллиардов рублей.

Глава города отметил, что в Северной столице разработали эффективную систему охраны объектов культурного наследия. Петербург старается решать имеющиеся проблемы. Так, например, в 2020 году в новой редакции приняли закон "О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия". Смольный, эксперты и общественные организации смогли найти баланс между сохранением и развитием объектов.

Ранее мы писали, что Смольный присуждает премии в области культуры и искусства за 2019 год.

Фото: Piter.TV