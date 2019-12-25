Смольный присуждает премии в области культуры и искусства за 2019 год

Размер премии составляет 330 тысяч рублей.

Смольный присуждает премии за выдающиеся заслуги в области культуры и искусства. Как рассказали в пресс-службе правительства города, соответствующее постановление 5 декабря подписал губернатор Александр Беглов.

Известно, что поощряться будут также наиболее талантливые и завоевавшие общественное признание произведения искусства, литературы и архитектуры. Потенциальные обладатели премий должны внести вклад в художественную культуру страны и культурное наследие Петербурга. По словам Беглов, культура – градообразующая отрасль Северной столицы, поскольку во все времена вдохновлял известнейших поэтов, писателей, композиторов и художников.

Согласно документу, премии полагаются в номинациях из областей литературы, театрального искусства, музейного дела, архитектуры, дизайна, кино- и изобразительного искусств, музыкального, музыкально-сценического и композиторского искусств, просветительской деятельности, а также в номинации "За выдающиеся заслуги в деятельности, направленной на развитие петербургской культуры". Размер премии составляет 330 тысяч рублей.

Тем временем, ученые из четырех вузов Петербурга получат мегагранты правительства России.

Фото: Piter.TV