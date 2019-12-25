Ученые из четырех вузов Петербурга получат мегагранты правительства России

Петербурсгкие ученые, выигравшие восьмой конкурс проектов для программ мегагрантов, получат поддержку Правительства России. Как рассказали в пресс-службе Смольного, из 400 заявок, собранных со всей страны, 43 вошли в число лучших – среди них оказались семь петербургских проектов.
Известно, что мегагранты присудили ученым университетов ИТМО, ЛЭТИ, СПбГУ и Института проблем машиноведения РАН. На полученные средства сами ученые смогут провести исследования в области экологии и наук о Земле, математики, нанотехнологий, физики, механики и машиностроения, искусствоведения и наук о здоровье. Также на грантовые средства создадут лаборатории мирового уровня в Петербурге.
Максимальный размер мегагранта на весь срок проведения научного исследования, а это с 2021 по 2023 годы, составляет 90 млн рублей.
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Фото: pixabay
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