Стали известны лауреаты молодежной театральной премии "Прорыв"

Церемония прошла в Молодежном театре на Фонтанке.

В Молодежном театре на Фонтанке прошла 11 церемония чествования победителей театральной премии для молодых "Прорыв". Об этом сообщил ТАСС.

В шести номинациях отобрали 40 работ из 188. Соучредитель премии "Прорыв", директор-художественный руководитель театра "Приют комедианта" Виктор Минков отметил, что лауреатов собирались назвать весной, однако пандемия коронавируса изменила планы.

Так, в номинации "Лучший актер" назвали имя Олега Сенченко и его роль Волохова в спектакле "Обрыв" Театра юных зрителей имени Александра Брянцева. Среди актрис лауреатом стала Анна Кочеткова за исполнение роли Анны в спектакле "Посмотри на него" в "Театре ненормативной пластики". Награду за лучшую роль второго плана получил Александр Кошкидько за исполнение роли в спектакле "Лавр" в Театре на Литейном.

В номинации "Лучший художник" первенство взял Ник Хамов – создатель сценографии и кинетических машин в спектакле Faust.Labor Инженерного театра "АХЕ". Лучшими менеджерами стали Анна и Михаил Каргапольцевы за развитие и продвижение театра "ЦЕХЪ" в сезоне 2018-2019 годов. В номинации "Лучший режиссер" премию решили не присуждать.

Почетная премия имени Антона Губанкова "За продвижение молодых талантов" присуждена народному артисту России, художественному руководителю Национального драматического театра России Валерию Фокину.

Специальный приз жюри "За выдающиеся актерские работы" присужден актерам спектакля "Исследование ужаса" Юлии Захаркиной, Яне Савицкой, Дмитрию Крестьянкину, Петру Чижову.

Ранее мы писали, что в Петербурге определили победителей добровольческой премии "ФОРМА ДОБРА".

Фото: vk.com/premiyaproryv