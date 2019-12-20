В Петербурге определили победителей добровольческой премии "ФОРМА ДОБРА"

"Доброфорум 9.0" проходит 25 и 26 ноября.

В Петербурге подвели итоги ежегодной премии добровольческого сообщества "ФОРМА ДОБРА. ТОП25 Самый добрые люди Петербурга". Среди победителей в разных номинациях оказались Зинаида Корнева, которая помогала собирать деньги в поддержку медикам, и корреспондент Piter.TV Денис Гончаров. Об этом сообщила пресс-служба комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Премия проходила в рамках "Доброфорума 9.0". Прямую трансляцию 25 и 26 ноября посмотрели более 1 млн зрителей. В этом году темой Форума стала история добровольцев, которые не смогли остаться в стороне, столкнувшись с социальной проблемой, и нашли свое призвание в благотворительности и добровольчестве.

Мероприятие вели поэт, музыкант, автор-исполнитель и общественный деятель Стас Море и актриса и общественный деятель Анастасия Денисова. Премию "самых добрых людей" модерировал актер театра и кино Марк Богатырев.

Всего было отобрано 72 номинанта по 25 премиям. Среди них:

В номинации "Посол мира" Юнусалиева Замира, рекрутер Центра городских волонтёров Санкт-Петербурга;

в номинации "Город без ограничений" - Алла Маллабиу и Зоя Бойцева, генеральный директор и сурдопедагог Автономной некоммерческой организации по оказанию услуг в области реабилитации детей с нарушениями слуха "Я тебя слышу";

в номинации "Вдохновленные искусством" - Караневский Дмитрий, генеральный продюсер открытого музыкального фестиваля "Ленинградские мосты";

в номинации "Храбрые сердцем" - Азарова Анастасия, заместитель командира поисково-спасательного отряда "Экстремум", руководитель кинологической службы;

в номинации "Безграничные возможности" - Гончаров Денис, руководитель проекта "Goncharov Music";

в номинации "Эко френдли" - Тимофеева Анастасия, волонтер Экологического движения "РазДельный Сбор";

в номинации "Новая жизнь" - Горевая Оксана, руководитель проекта "Надежда Детям"

и другие.

На форуме провели образовательные мероприятия в формате мотивационных встреч и public-talk с участием более 50 экспертов. Также не обошлось и без артистов: певицы Елки, актрисы Анны Цукановой-Котт и актера Андрея Урганта. Завершением "Доброфорума" стал концерт с участием Стаса Море, Natan и Клавы Коки.

Фото: пресс-служба комитета по молодежной политике СПб