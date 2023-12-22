В Петербурге за год чеснок подорожал на 71 процент

На российские прилавки чеснок привозят из Китая, Египта, Ирана.

В 2023 году цены на чеснок в России выросли на 71 процент. Стоимость овощной культуры достигла максимума за все время наблюдений, сообщили в Петростате.

На российские прилавки чеснок привозят из Китая, Египта, Ирана. Рост цен начался в период пандемии. Тогда жители начали часто есть головки чеснока, чтобы укрепить иммунитет.

Еще один скачок цен на чеснок произошел в марте-апреле 2022 года, когда ввели санкции против РФ. Тогда выросла стоимость импортных продуктов. В то время в страну привезли 59,5 тыс. тонн чеснока, что на 15% меньше, чем в 2021 году.

Российский чеснок на рынке представлен небольшими фермерскими хозяйствами, которым пока сложно конкурировать с зарубежными компаниями. Однако отечественные овощные культуры имеют более яркий вкус и аромат.

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