За две недели в Петербурге изъяли автомобили у 54 таксистов-нелегалов

Перевозки осуществлялись с нарушениями.

Сотрудники полиции и комитета по транспорту провели в Петербурге 21 рейд по выявлению таксистов-нелегалов. Как рассказали в пресс-службе комитета, проверки проходили с 14 по 29 декабря в восьми районах города.

По результатам рейда изъяты и помещены на спецстоянку 54 автомобиля, перевозящих людей под видом легкового такси. Ни у одной из этих машин не было разрешения на осуществление предпринимательской деятельности. 17 и 19 декабря в Невском районе изъяли сразу три такси-нелегала частных перевозчиков, курсирующих по маршруту "Станция метро "Улица Дыбенко" – Кудрово".

Кроме того, инспекторы ГИБДД вынесли 31 постановление о вождении машин с неисправностями, нарушением требований медосмотров автомобилей и контроля технического состояния, об управлении автомобилями с нечитаемыми государственными регистрационными знаками. Борьбу с нелегалами, рассказали в комитете, продолжат и в следующем году. Помимо таксистов-нарушителей выявляются также владельце пассажирских автобусов, работающих в так называемом "сером" правовом поле. Одним из признаков нелегала чаще всего является нежелание принимать к оплате карту "Подорожник", которая принимается в любом транспорте Петербурга.

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