В Петербурге расселили почти все аварийные дома. Осталось всего 2 года

С 2019 по 2021 годы по всей стране новые квартиры получили уже 245 тысяч россиян.

До конца 2023 года в Петербурге расселят 24 аварийных дома. Они будут в числе последних. Об этом накануне сообщила пресс-служба администрации города.

Ранее власти уже расселили 986 домов и 15561 семью. Расселение аварийных домов стало одним из региональных проектов.

Кроме того, в Петербурге также хотят ликвидировать жилищную очередь по льготным категориям граждан. На эти цели на ближайшие 3 года выделили 96 млрд рублей. Это позволит улучшить жилищные условия 30 тыс. петербургских семей.

Ранее Piter.TV оценил планы Смольного расселить 5 тыс. коммуналок за три года.

Фото: Piter.TV