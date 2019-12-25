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В Петербурге за два дня ветром повалило 126 деревьев
Сегодня, 17:33
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nadezhda_sib

В Петербурге за два дня ветром повалило 126 деревьев

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Последствия устраняют до сих пор.

В комитете по благоустройству города рассказали о последствиях непогоды в Петербурге. За два дня в городе пострадало 126 деревьев.

Больше всего "пострадавших" в Красногвардейском районе ― 28 деревьев. Также по 12 деревьев упало в Калининском и Приморском районах. 

На данный момент специалисты занимаются раскряжевкой упавших деревьев, распилом и вывозом древесных остатков. К концу дня большинство деревьев пообещали убрать. 

В 19 случаях деревья падали на проезжую часть. На время неблагоприятных погодных условий сады и скверы были закрыты. На данный момент они вновь открыты для посещения.

Момент падения дерева на Институтском проспекте попал на видео.

Фото: пресс-служба МЧС по Петербургу, "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

 

Теги: благоустройство, деревья
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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