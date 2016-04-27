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Момент падения дерева на Институтском проспекте попал на видео

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Четыре человека пострадали.

Вечером во вторник, 30 июня, в редакцию Piter.TV попали кадры с камеры видеонаблюдения на Институтском проспекте, 18. 

Видно, как на едущую машину упало дерево. Сообщается, что четверо пострадали. Их госпитализировали в городскую больницу. Информация о пострадавших не поступала. 

Ранее мы писали, что сотрудники МЧС совершили 125 выездов во вторник. 

Видео: Piter.TV

Теги: из-за падения дерева пострадали люди, падение дерева
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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