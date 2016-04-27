Вечером во вторник, 30 июня, в редакцию Piter.TV попали кадры с камеры видеонаблюдения на Институтском проспекте, 18.
Видно, как на едущую машину упало дерево. Сообщается, что четверо пострадали. Их госпитализировали в городскую больницу. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее мы писали, что сотрудники МЧС совершили 125 выездов во вторник.
Видео: Piter.TV
Момент падения дерева на Институтском проспекте попал на видео
Четыре человека пострадали.
Вечером во вторник, 30 июня, в редакцию Piter.TV попали кадры с камеры видеонаблюдения на Институтском проспекте, 18.
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,
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