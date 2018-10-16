На Карла Маркса за драку в коммуналке задержали Друзя

Он сломал руку своему соседу.

На прошлой неделе от дома на улице Карла Маркса госпитализировали 67-летнего мужчину с переломом правого плеча в состоянии средней тяжести. Вчера полиция задержала подозреваемого. Об этом "Невским новостям" сообщил источник в правоохранительных органах.

Полицейские задержали 55-летнего соседа мужчины по фамилии Друзь, которого изобличили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По данному факту возбудили уголовного дело по части 1 статьи 111 УК РФ. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее пьяный сосед по коммуналке избил пенсионера пистолетом.

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