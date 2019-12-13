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В 2020 году смертность в Петербурге превысила рождаемость на 10 тысяч человек
Сегодня, 13:32
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nadezhda_sib

В 2020 году смертность в Петербурге превысила рождаемость на 10 тысяч человек

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Умерших в 2020-м году больше, чем в 2019-м.

С января по октябрь 2020-го года в Петербурге умерло более 51 тыс. человек. Это почти на 6,6 тыс. человек больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Такие данные опубликовал Петростат в отчете о социально-экономическом положении города. 

Среди них 135 детей до одного года. В данном случае показатель улучшился, так как в том году из жизни ушли 176 младенцев. В целом количество умерших на 1000 населения составляет 12,7. 

Если в прошлом году в Петербурге родились 44 тысячи человек, то в этом году ― 41,3 тысячи, при этом и количество умерших больше. Естественная убыль населения за девять месяцев текущего года составила - 2,5 на тысячу горожан.

Также в отчете содержится информация о заболеваемости. Коронавирус в список включен не был, но в нем обозначены грипп, пневмония и острые инфекции верхних дыхательных путей. Так, например, в сентябре 2020 в городе зафиксировали 4670 случаев заболевания пневмонией, что в 6 раз больше, чем в прошлом году. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге выздоровели 58% всех заболевших коронавирусом. 

Фото: Piter.TV

Теги: рождаемость
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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