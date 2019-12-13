В 2020 году смертность в Петербурге превысила рождаемость на 10 тысяч человек

Умерших в 2020-м году больше, чем в 2019-м.

С января по октябрь 2020-го года в Петербурге умерло более 51 тыс. человек. Это почти на 6,6 тыс. человек больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Такие данные опубликовал Петростат в отчете о социально-экономическом положении города.

Среди них 135 детей до одного года. В данном случае показатель улучшился, так как в том году из жизни ушли 176 младенцев. В целом количество умерших на 1000 населения составляет 12,7.

Если в прошлом году в Петербурге родились 44 тысячи человек, то в этом году ― 41,3 тысячи, при этом и количество умерших больше. Естественная убыль населения за девять месяцев текущего года составила - 2,5 на тысячу горожан.

Также в отчете содержится информация о заболеваемости. Коронавирус в список включен не был, но в нем обозначены грипп, пневмония и острые инфекции верхних дыхательных путей. Так, например, в сентябре 2020 в городе зафиксировали 4670 случаев заболевания пневмонией, что в 6 раз больше, чем в прошлом году.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге выздоровели 58% всех заболевших коронавирусом.

Фото: Piter.TV