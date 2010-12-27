За десять месяцев в Петербурге в ДТП погибли 168 человек

Всего за 10 месяцев зарегистрировали 110 тысяч ДТП.

С начала 2019 года в авариях на дорогах Петербурга погибли 68 человек. Об этом сообщила начальник пятого отдела управления Госавтоинспекции Петербурга и Ленобласти Татьяна Суслова.

Всего за 10 месяцев зарегистрировали 110 тысяч ДТП, что на 13% меньше, чем в 2018 году. В 80% аварий виновными являются водители. Также возросло число погибших в ДТП, где виноватыми являются люди без водительских прав. В таких авариях погибли 10 человек.

Основные причины аварий - несоблюдение очередности проезда и не предоставление преимущества в движении на перекрестках без светофора.

В августе на трассе "Сортавала" произошло смертельное ДТП с участием самосвала.

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