Неизвестные за день "заминировали" 62 объекта в Петербурге

Ложные сообщения о бомбе поступили, в том числе, в 55 больниц.

Во вторник, 9 апреля, Петербург вновь охватила волна массовых минирований. В этот день сообщения о бомбе поступили в 62 городских объекта. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

С 17:30 до 17:35 злоумышленники успели "заминировать" шесть торговых центров, в их числе ТЦ "Континент", ТЦ "Заневский Каскад" и ТЦ "Балканский", автовокзал и 55 больниц. Из шести ТЦ эвакуировали только два. Из них вывели 1213 человек. Сообщение о бомбе застало врасплох 150 человек на автовокзале. Сотрудники и пациенты медучреждений не эвакуировались.

Все объекты были осмотрены, взрывчатых веществ на их территории не обнаружили. Телефонных террористов разыскивает полиция.

Ранее мы писали, что в гостинице "Выборг" в преддверии туристического сезона провели тренировочную эвакуацию.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург