В гостинице "Выборг" в преддверии туристического сезона провели тренировочную эвакуацию

В рамках проверки была осуществлена эвакуация персонала и постояльцев гостиницы. Отметим, что эвакуация была согласована с руководством гостиницы сотрудниками МЧС.

В минувшую среду, 27 марта, в 10.00 в преддверии туристического сезона совместно с МЧС в городе Выборге была проведена проверка гостиницы "Выборг" на пожарную безопасность. В рамках проверки была осуществлена эвакуация персонала и постояльцев гостиницы. Отметим, что эвакуация была согласована с руководством гостиницы сотрудниками МЧС.

В гостиницах расположены помещения с горючими материалами (мебель, мягкий инвентарь, тара для упаковки и др.), служебные и административные помещения. В них эксплуатируется электрооборудование (телевизоры, офисная оргтехника, электроводонагреватели, гладильное оборудование и т.п.). Во время отдыха люди меньше думают о своей безопасности, что иногда приводит к нежелательным последствиям, связанным с риском для жизни.

Отметим, что эвакуция прошла без паники как со стороны персонала гостиницы, так и среди постояльцев.

Тренировочная эвакуация была проведена сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района, сотрудниками 52 ПЧ и 53 ПЧ ФГКУ 26 отряд ФПС по ЛО совместно с специалистами выборгского местного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.

Источник: пресс-служба МЧС