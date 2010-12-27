Беспечные родители: в Петербурге за день трое детей выпали из окон

Причиной серии ЧП стала теплая погода и безалаберность родителей.

СМИ сообщают о серии ЧП с падением детей из окон в Петербурге. За сутки в Северной столице произошли три подобных инцидента. По информации агентства "Оперативное прикрытие", малыши падали с высоты на проспекте Художников, проспекте Солидарности и Эйхенской улице. Канал Piter.TV сообщает подробности этих происшествий.

Во всех случаях родители оставляли детей без присмотра и открывали окна из-за слишком теплой погоды. Первое ЧП случилось в 14.30 на проспекте Солидарности. Здесь 2-летняя девочка выпала из окна на высоте третьего этажа. Она была дома с бабушкой, которая не заметила, что малышка забралась на подоконник. Девочка выжила, но получила серьезные травмы: она поступила в Детскую больницу № 19. Уже вечером, в 18.30 подобный инцидент произошел на проспекте Художников. 2-летний мальчик сорвался с подоконника первого этажа. Ребенок получил закрытую травму мозга, перелом правой теменной кости и попал все в ту же больницу имени Раухфуса.

В 19.30 в Петергофе на Эйхенской улице четырехлетняя девочка сорвалась с окна 2 этажа. Малышка получила травму грудной клетки и поясничной области. Как и мальчик с проспекта Художников, этот ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.

Во всех случаях причиной ЧП стали невнимательность родителей и отсутствие защитных систем на окнах. Эксперты напоминают, что защитные механизмы на окна можно купить по цене до 100 рублей и они гарантируют безопасность детей в теплое время года.

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Фото: Piter.TV