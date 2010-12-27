Мосты Петербурга могут обтянуть сетками

Такую идею выдвинули в МЧС для того, чтобы сократить количество падений.

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти предложили обезопасить надводные переправы с помощью сеток. Спасатели убеждены, что такие меры помогут сократить количество несчастных случаев.

Растянуть сетки мешает федеральный закон, так как большинство мостов являются памятниками архитектуры. Начальник центра госинпекции по маломерным судам ГУ МЧС Петербурга Александр Радько отметил, что за последнее время повысилось количество летальных исходов в результате падения с городских мостов. На некоторых переправах за год фиксируется по пять случаев за год.

По мнению директора "Мостотреста" Андрея Кочина, сетки и выносы не добавят красоты памятникам архитектуры. Поэтом сейчас охраняют здоровье петербуржцев только наряды патрулирования. По статистики организации, чаще всего людей удается задерживать около перильных ограждений.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что на Рябовском шоссе в канализационном люке влюбленные обнаружили мертвеца.

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