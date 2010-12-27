На Рябовском шоссе в канализационном люке влюбленные обнаружили мертвеца

На Ржевке молодая парочка нашла в канализации тело мертвого мужчины.

В Красногвардейском районе в канализационном люке петербуржцы обнаружили мертвого приезжего. Специалисты извлекли погибшего мужчину около 17 часов вечера 9 апреля. Очевидцы рассказывают, что нашли тело вблизи 101 дома по Рябовскому шоссе. Труп был подвешен тканью с металлической лестнице. Рядом с местом инцидента оперативники увидели наполовину сожженные документы.

Личность покойного на данный момент устанавливается. По внешнему виду гостю Северной столицы было около 40 лет. По предварительной версии, гражданин является 44-летним калмыком. Ранее он привлекался к административной и уголовной ответственности.

О трагедии узнали сначала местные жители. Влюбленная пара накануне решила посидеть на люке. Тогда они и заметили мертвеца. Сейчас делом занимаются эксперты руп направлен в морг для установления причин смерти.

Фото: Pixabay.com

