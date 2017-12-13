В Петербурге зафиксировано несколько вооруженных нападений на таксистов

Полиция разыскивает двух злоумышленников. Возбуждено уголовное дело.

В Петербурге разыскиваются два вооруженных злоумышленника, которые в минувшее воскресенье, 24 февраля, напали на водителей такси. По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, в двух случаях на перевозчиков напали двое неизвестных.

Известно, что первый инцидент произошел в Красносельском районе на улице Маршала Казакова. Обратившийся в полицию 22-летний пострадавший рассказал, что мужчины сели к нему в машину в качестве пассажиров, а затем, угрожая предметом похожим на пистолет, забрали 6 тыс. рублей и личные вещи. После этого они скрылись в неизвестном направлении.

Второй жертвой банды стал 23-летний водитель, у которого двое преступников похитили 6900 рублей и личные вещи. Инцидент произошел на проспекте Обуховской Обороны спустя несколько часов после первого обращения.

По факту случившегося ведется проверка. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Полиция устанавливает личности нападавших.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что в воскресенье в Петербурге ожидается похолодание.