В Петербурге за день эвакуировали 11 тысяч человек

Для проверки помещений было привлечено 180 сотрудников правоохранительных органов.

Накануне, 28 марта, в Петербурге "заминировали" 22 объекта. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Волна "минирований" в Петербурге продолжается уже больше месяца. Электронные письма сменились звонками с неизвестных номеров. Сообщения о бомбе поступали на телефон организация в период с 18:20 до 18:30. Всего злоумышленники атаковали 11 торговых центров, расположенных в разных районах города, а также аналогичное количество торговых точек сети магазинов "Призма". В итоге за день в Петербурге было эвакуировано 14 объектов, откуда на улицу вывели 11 тысяч человек.

Для проверки помещений было привлечено 180 сотрудников правоохранительных органов. Опасных предметов обнаружено не было.

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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"