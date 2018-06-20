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В Петербурге за день эвакуировали 11 тысяч человек
Сегодня, 11:42
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Rybka123

В Петербурге за день эвакуировали 11 тысяч человек

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Для проверки помещений было привлечено 180 сотрудников правоохранительных органов.

Накануне, 28 марта, в Петербурге "заминировали" 22 объекта. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Волна "минирований" в Петербурге продолжается уже больше месяца. Электронные письма сменились звонками с неизвестных номеров. Сообщения о бомбе поступали на телефон организация в период с 18:20 до 18:30. Всего злоумышленники атаковали 11 торговых центров, расположенных в разных районах города, а также аналогичное количество торговых точек сети магазинов "Призма". В итоге за день в Петербурге было эвакуировано 14 объектов, откуда на улицу вывели 11 тысяч человек.

Для проверки помещений было привлечено 180 сотрудников правоохранительных органов. Опасных предметов обнаружено не было.

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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"  

Теги: минирование, проверки, эвакуации
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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