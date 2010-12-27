Петербургский автомобилист, остановленный сотрудником ГИБДД, пойдет под суд за взятку

Петербуржца будут судить за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД. Представитель закона остановил местного автомобилиста на дороге в Калининском районе. Тот управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии. Пытаясь избежать правосудия, нарушитель решил "разобраться на месте": он предложил денежные средства в обмен на то, что его отпустят домой.
Свою свободу мужчина оценил в сто тысяч рублей. Однако, афера не удалась. Сотрудники полиции составил в отношении преступника административный протокол отстранил от управления машиной.
Теперь злоумышленнику грозит тюремный срок до восьми лет лишения свободы за попытку подкупить службу ГИБДД.
Напомним, что бывший топ-менеджер банка "Советский" Кирилл Ласкин отправлен под домашний арест.
Фото: Piter.tv
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