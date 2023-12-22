Стоимость выставленного на продажу ТРЦ "Июнь" вновь понизилась до 2,3 млрд рублей

Площадь четырехэтажного здания с наземной и подземной парковками составляет 62 тыс. "квадратов".

В Петербурге второй год не могут продать торгово-развлекательный центр (ТРЦ) "Июнь", расположенный на Индустриальном проспекте, 24. Его стоимость вновь понизили – теперь до 2,33 млрд рублей. Соответствующие данные размещены в объявлении на "Авито".

Площадь четырехэтажного здания с наземной и подземной парковками составляет 62 тыс. "квадратов". По словам продавца объекта, сдано в аренду 19,1 тыс. "квадратов": в ТРЦ работают "магазины федеральных сетей по продаже одежды, обуви и гаджетов, фитнес-клуб, развлекательные зоны и точки питания".

Цена ТРЦ "Лето" в сентябре 2022 года начиналась с 3,73 млрд рублей, к январю 2023-го комплекс уже стоил 3 млрд рублей.

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Фото: Piter.TV